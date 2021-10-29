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Judas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Judas Priest, Defenders Of The Faith
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая пластинка

Track List

A1Freewheel Burning4:24
A2Jawbreaker3:26
A3Rock Hard Ride Free5:34
A4The Sentinel5:04
B1Love Bites4:47
B2Eat Me Alive3:34
B3Some Heads Are Gonna Roll4:05
B4Night Comes Down3:58
B5Heavy Duty2:25
B6Defenders Of The Faith1:30

Отзывы о товаре Judas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая пластинка

29.10.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Отличный тяжелый винил 180гр.Отличный звук , красивая вкладка !!!! Музыка дающая прилив сил это Judas Priest

Недостатки:
Нет!!!!

Комментарий:
Классика хэви-метала. Judas Priest "Defenders of the Faith". Judas Priest удалось создать 10 боевиков, настоящих гимнов всего за несколько месяцев записи этого альбома , можно назвать ничем иным, как настоящим чудом. Особенно учитывая тот факт, что запись проходила на Ибице, где были прекрасный пляжи и развлечения всех мастей. Альбом вышел в 1984"и стал иконой для почитателей рок музыки



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Freewheel Burning4:24
A2Jawbreaker3:26
A3Rock Hard Ride Free5:34
A4The Sentinel5:04
B1Love Bites4:47
B2Eat Me Alive3:34
B3Some Heads Are Gonna Roll4:05
B4Night Comes Down3:58
B5Heavy Duty2:25
B6Defenders Of The Faith1:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.10.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Отличный тяжелый винил 180гр.Отличный звук , красивая вкладка !!!! Музыка дающая прилив сил это Judas Priest

Недостатки:
Нет!!!!

Комментарий:
Классика хэви-метала. Judas Priest "Defenders of the Faith". Judas Priest удалось создать 10 боевиков, настоящих гимнов всего за несколько месяцев записи этого альбома , можно назвать ничем иным, как настоящим чудом. Особенно учитывая тот факт, что запись проходила на Ибице, где были прекрасный пляжи и развлечения всех мастей. Альбом вышел в 1984"и стал иконой для почитателей рок музыки


Judas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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