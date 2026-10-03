Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Turbo
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 138528
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Коллекция JUDAS PRIEST
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751832718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Turbo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Turbo Lover, Locked In, Private Property, Parental Guidance, Rock You All Around the World, Out in the Cold, Wild Nights, Hot & Crazy Days, Hot for Love, Reckless
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Turbo Lover
|A2
|Locked In
|A3
|Private Property
|A4
|Parental Guidance
|A5
|Rock You All Around The World
|B1
|Out In The Cold
|B2
|Wild Nights, Hot & Crazy Days
|B3
|Hot For Love
|B4
|Reckless
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751832718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Turbo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Turbo Lover, Locked In, Private Property, Parental Guidance, Rock You All Around the World, Out in the Cold, Wild Nights, Hot & Crazy Days, Hot for Love, Reckless
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Turbo Lover
|A2
|Locked In
|A3
|Private Property
|A4
|Parental Guidance
|A5
|Rock You All Around The World
|B1
|Out In The Cold
|B2
|Wild Nights, Hot & Crazy Days
|B3
|Hot For Love
|B4
|Reckless
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Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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