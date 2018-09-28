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Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 7
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 8
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 9
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
ULTRA
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 7
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 8
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 9
  • Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138391
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Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853369119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
ULTRA
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Barrel Of A Gun, The Love Thieves, Home, It's No Good, Uselink, Useless, Sister Of Night, Jazz Thieves, Freestate, The Bottom Line, Insight
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка

Track List

A1Barrel Of A Gun
A2The Love Thieves
A3Home
A4It's No Good
A5Uselink
A6Useless
B1Sister Of Night
B2Jazz Thieves
B3Freestate
B4The Bottom Line
B5Insight



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка

28.09.2018
вадим

Достоинства:
Полиграфия

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Отличный альбом с хорошим звуком.есть у меня на следующей. Звук лучше.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853369119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
ULTRA
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Barrel Of A Gun, The Love Thieves, Home, It's No Good, Uselink, Useless, Sister Of Night, Jazz Thieves, Freestate, The Bottom Line, Insight
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Barrel Of A Gun
A2The Love Thieves
A3Home
A4It's No Good
A5Uselink
A6Useless
B1Sister Of Night
B2Jazz Thieves
B3Freestate
B4The Bottom Line
B5Insight


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.09.2018
вадим

Достоинства:
Полиграфия

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Отличный альбом с хорошим звуком.есть у меня на следующей. Звук лучше.


Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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