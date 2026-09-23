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K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка

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K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 1
K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 2
K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 3
K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 4
K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 5
K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
K.D. Lang
Альбом (сингл)
Makeover
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Кантри
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 1
  • K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 2
  • K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 3
  • K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 4
  • K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 5
  • K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597916379]
Исполнитель
K.D. Lang
Альбом (сингл)
Makeover
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Кантри
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка

K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка

Отзывы о товаре K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597916379]
Исполнитель
K.D. Lang
Альбом (сингл)
Makeover
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Кантри
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


K.D. Lang - Makeover (coloured) (0075597916379) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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