Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка
Запись выступления Брюса Спрингстина и E Street Band на концертах No Nukes 1979 года в Нью-Йорке. Включает все 13 песен, недавно отредактированных из оригинальных кадров фильма, восстановленных и переработанных в HD. Легендарные выступления Брюса Спрингстина и группы E Street Band были записаны на благотворительных концертах против ядерного оружия, организованных MUSE (Объединение музыкантов за безопасную энергию) в сентябре 1979 года в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Этот набор из 2 компакт-дисков включает 13 песен, исполненных в течение двух вечеров, которые были заново микшированы и подвергнуты ремастерингу звукорежиссером Бобом Клирмаунтином, а также DVD с 13-трековым концертным фильмом, недавно отредактированным из оригинальной видеозаписи, восстановленным и переработанным в HD давним соавтором Спрингстина Томом Зимни из оригинального 16-миллиметрового фильма. Этот комплект также включает 24-страничную книгу с редкими фотографиями и памятными вещами, эссе, винтажный билетный конверт, репродукцию билета и наклейку. «Несколько лет назад я начал пересматривать архивы видеозаписей выступлений Брюса и группы на концертах No Nukes в 1979 году», - рассказывает Том Зимни. «Я быстро понял, что это были лучшие выступления и лучшие съемки из легендарных семидесятых, и посвятил себя раскрытию всего потенциала отснятого материала. Проработав в качестве главного режиссера и редактора Брюса последние 20 лет, я могу сказать, что этот недавно отредактированный, переработанный и отреставрированный девяностоминутный фильм является золотым стандартом для Брюса и E Street Band в один из их величайших творческих периодов».
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