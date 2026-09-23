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Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 10
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 11
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 12
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 13
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 14
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 15
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 16
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 17
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 18
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 19
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 20
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 21
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 22
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 23
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 24
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 25
Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
The Legendary 1979 No Nukes Concerts
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 10
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 11
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 12
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 13
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 14
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 15
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 16
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 17
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 18
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 19
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 20
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 21
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 22
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 23
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 24
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 25
  • Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647200
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Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398929514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
The Legendary 1979 No Nukes Concerts
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Prove It All Night, Badlands, The Promised Land, The River, Sherry Darling, Thunder Road, Jungleland, Rosalita (Come Out Tonight), Born To Run, Stay, Detroit Medley, Quarter To Three, Rave On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка

Запись выступления Брюса Спрингстина и E Street Band на концертах No Nukes 1979 года в Нью-Йорке. Включает все 13 песен, недавно отредактированных из оригинальных кадров фильма, восстановленных и переработанных в HD. Легендарные выступления Брюса Спрингстина и группы E Street Band были записаны на благотворительных концертах против ядерного оружия, организованных MUSE (Объединение музыкантов за безопасную энергию) в сентябре 1979 года в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Этот набор из 2 компакт-дисков включает 13 песен, исполненных в течение двух вечеров, которые были заново микшированы и подвергнуты ремастерингу звукорежиссером Бобом Клирмаунтином, а также DVD с 13-трековым концертным фильмом, недавно отредактированным из оригинальной видеозаписи, восстановленным и переработанным в HD давним соавтором Спрингстина Томом Зимни из оригинального 16-миллиметрового фильма. Этот комплект также включает 24-страничную книгу с редкими фотографиями и памятными вещами, эссе, винтажный билетный конверт, репродукцию билета и наклейку. «Несколько лет назад я начал пересматривать архивы видеозаписей выступлений Брюса и группы на концертах No Nukes в 1979 году», - рассказывает Том Зимни. «Я быстро понял, что это были лучшие выступления и лучшие съемки из легендарных семидесятых, и посвятил себя раскрытию всего потенциала отснятого материала. Проработав в качестве главного режиссера и редактора Брюса последние 20 лет, я могу сказать, что этот недавно отредактированный, переработанный и отреставрированный девяностоминутный фильм является золотым стандартом для Брюса и E Street Band в один из их величайших творческих периодов».

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398929514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
The Legendary 1979 No Nukes Concerts
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Prove It All Night, Badlands, The Promised Land, The River, Sherry Darling, Thunder Road, Jungleland, Rosalita (Come Out Tonight), Born To Run, Stay, Detroit Medley, Quarter To Three, Rave On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Запись выступления Брюса Спрингстина и E Street Band на концертах No Nukes 1979 года в Нью-Йорке. Включает все 13 песен, недавно отредактированных из оригинальных кадров фильма, восстановленных и переработанных в HD. Легендарные выступления Брюса Спрингстина и группы E Street Band были записаны на благотворительных концертах против ядерного оружия, организованных MUSE (Объединение музыкантов за безопасную энергию) в сентябре 1979 года в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Этот набор из 2 компакт-дисков включает 13 песен, исполненных в течение двух вечеров, которые были заново микшированы и подвергнуты ремастерингу звукорежиссером Бобом Клирмаунтином, а также DVD с 13-трековым концертным фильмом, недавно отредактированным из оригинальной видеозаписи, восстановленным и переработанным в HD давним соавтором Спрингстина Томом Зимни из оригинального 16-миллиметрового фильма. Этот комплект также включает 24-страничную книгу с редкими фотографиями и памятными вещами, эссе, винтажный билетный конверт, репродукцию билета и наклейку. «Несколько лет назад я начал пересматривать архивы видеозаписей выступлений Брюса и группы на концертах No Nukes в 1979 году», - рассказывает Том Зимни. «Я быстро понял, что это были лучшие выступления и лучшие съемки из легендарных семидесятых, и посвятил себя раскрытию всего потенциала отснятого материала. Проработав в качестве главного режиссера и редактора Брюса последние 20 лет, я могу сказать, что этот недавно отредактированный, переработанный и отреставрированный девяностоминутный фильм является золотым стандартом для Брюса и E Street Band в один из их величайших творческих периодов».
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Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (0194398929514) виниловая пластинка - купить по цене 3110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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