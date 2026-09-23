Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка
Легендарные альбомы 20th Century Blues и Seven Deadly Sins впервые на виниле!.. Певице и актрисе в декабре 2021 года исполнится 75 лет!. Икона британского рок-н-ролла Марианна Фейтфулл исследует на этом альбоме темную сторону довоенного Берлина. Основные моменты включают интерпретации Фейтфулл таких легендарных хитов, как «Mack the Knife», «Boulevard of Broken Dreams», «Alabama Song» и «Falling In Love Again» Марлен Дитрих. Альбом включает музыку композиторов и авторов текстов Курта Вайля, Бертольта Брехта, Ноэля Кауарда и Гарри Нильссона. Twentieth Century Blues сосредоточен на музыке Курта Вайля и Бертольта Брехта, а также на Ноэля Кауарда, за которым в 1998 году последовала запись «Seven Deadly Sins» с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Денниса Рассела Дэвиса. «20th Century Blues» был выпущен в 1996 году на компакт-диске - а теперь впервые будет доступен на двойном виниле, релиз в декабре 2021 года.
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