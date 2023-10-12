Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
DEAR HEATHER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 103628
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
DEAR HEATHER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Go No More A-Roving, Because Of, The Letters, Undertow, Morning Glory, On That Day, Villanelle For Our Time, There For You, Dear Heather, Nightingale, To A Teacher, The Faith
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Go No More A-Roving
|A2
|Because Of
|A3
|The Letters
|A4
|Undertow
|A5
|Morning Glory
|A6
|On That Day
|B1
|Villanelle For Our Time
|B2
|There For You
|B3
|Dear Heather
|B4
|Nightingale
|B5
|To A Teacher
|B6
|The Faith
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
DEAR HEATHER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Go No More A-Roving, Because Of, The Letters, Undertow, Morning Glory, On That Day, Villanelle For Our Time, There For You, Dear Heather, Nightingale, To A Teacher, The Faith
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Go No More A-Roving
|A2
|Because Of
|A3
|The Letters
|A4
|Undertow
|A5
|Morning Glory
|A6
|On That Day
|B1
|Villanelle For Our Time
|B2
|There For You
|B3
|Dear Heather
|B4
|Nightingale
|B5
|To A Teacher
|B6
|The Faith
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Качественно.
Звук порадовал.
Недостатки:
нет
Достоинства:
выполнен на одном диске
Недостатки:
нет
Комментарий:
один из лучших альбомов канадского гения
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественно.
Звук порадовал.
Недостатки:
нет
Достоинства:
выполнен на одном диске
Недостатки:
нет
Комментарий:
один из лучших альбомов канадского гения