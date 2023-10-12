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Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 6
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
DEAR HEATHER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 6
  • Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
DEAR HEATHER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Go No More A-Roving, Because Of, The Letters, Undertow, Morning Glory, On That Day, Villanelle For Our Time, There For You, Dear Heather, Nightingale, To A Teacher, The Faith
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка

Track List

A1Go No More A-Roving
A2Because Of
A3The Letters
A4Undertow
A5Morning Glory
A6On That Day
B1Villanelle For Our Time
B2There For You
B3Dear Heather
B4Nightingale
B5To A Teacher
B6The Faith

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка

12.10.2023
Михаил

Достоинства:
Качественно.
Звук порадовал.

Недостатки:
нет
08.10.2018
вадим

Достоинства:
выполнен на одном диске

Недостатки:
нет

Комментарий:
один из лучших альбомов канадского гения



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
DEAR HEATHER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Go No More A-Roving, Because Of, The Letters, Undertow, Morning Glory, On That Day, Villanelle For Our Time, There For You, Dear Heather, Nightingale, To A Teacher, The Faith
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Go No More A-Roving
A2Because Of
A3The Letters
A4Undertow
A5Morning Glory
A6On That Day
B1Villanelle For Our Time
B2There For You
B3Dear Heather
B4Nightingale
B5To A Teacher
B6The Faith
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.10.2023
Михаил

Достоинства:
Качественно.
Звук порадовал.

Недостатки:
нет
08.10.2018
вадим

Достоинства:
выполнен на одном диске

Недостатки:
нет

Комментарий:
один из лучших альбомов канадского гения


Leonard Cohen - Dear Heather (0889854353018) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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