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Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 6
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 7
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 8
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 9
Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 6
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 7
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 8
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 9
  • Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Suzanne, Sisters Of Mercy, So Long, Marianne, Bird On The Wire, Lady Midnight, The Partisan, Hey, That's No Way To Say Goodbye, Famous Blue Raincoat, Last Year's Man, Chelsea Hotel No. 2, Who By Fire, Take This Longing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка

Track List

A1Suzanne
A2Sisters Of Mercy
A3So Long, Marianne
A4Bird On The Wire
A5Lady Midnight
A6The Partisan
B1Hey, That's No Way To Say Goodbye
B2Famous Blue Raincoat
B3Last Year's Man
B4Chelsea Hotel N°2
B5Who By Fire
B6Take This Longing

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Suzanne, Sisters Of Mercy, So Long, Marianne, Bird On The Wire, Lady Midnight, The Partisan, Hey, That's No Way To Say Goodbye, Famous Blue Raincoat, Last Year's Man, Chelsea Hotel No. 2, Who By Fire, Take This Longing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Suzanne
A2Sisters Of Mercy
A3So Long, Marianne
A4Bird On The Wire
A5Lady Midnight
A6The Partisan
B1Hey, That's No Way To Say Goodbye
B2Famous Blue Raincoat
B3Last Year's Man
B4Chelsea Hotel N°2
B5Who By Fire
B6Take This Longing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leonard Cohen - Greatest Hits (0889854353612) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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