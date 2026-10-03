Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 152848
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Is This What You Wanted, Chelsea Hotel #2, Lover Lover Lover, Field Commander Cohen, Why Don't You Try, There Is a War, A Singer Must Die, I Tried to Leave You, Who by Fire, Take This Longing, Leaving Green Sleeves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Is This What You Wanted
|4:13
|A2
|Chelsea Hotel #2
|3:05
|A3
|Lover Lover Lover
|3:19
|A4
|Field Commander Cohen
|3:59
|A5
|Why Don't You Try
|3:51
|B1
|There Is A War
|2:59
|B2
|A Signer Must Die
|3:17
|B3
|I Tried To Leave You
|2:40
|B4
|Who By Fire
|2:33
|B5
|Take This Longing
|4:05
|B6
|Leaving Greensleeves
|2:38
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Is This What You Wanted, Chelsea Hotel #2, Lover Lover Lover, Field Commander Cohen, Why Don't You Try, There Is a War, A Singer Must Die, I Tried to Leave You, Who by Fire, Take This Longing, Leaving Green Sleeves
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Is This What You Wanted
|4:13
|A2
|Chelsea Hotel #2
|3:05
|A3
|Lover Lover Lover
|3:19
|A4
|Field Commander Cohen
|3:59
|A5
|Why Don't You Try
|3:51
|B1
|There Is A War
|2:59
|B2
|A Signer Must Die
|3:17
|B3
|I Tried To Leave You
|2:40
|B4
|Who By Fire
|2:33
|B5
|Take This Longing
|4:05
|B6
|Leaving Greensleeves
|2:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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