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Leonard Cohen - Death Of A Ladies' Man (0889854353810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leonard Cohen - Death Of A Ladies' Man (0889854353810) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - Death Of A Ladies&#039; Man (0889854353810) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Death Of A Ladies&#039; Man (0889854353810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Cohen, Leonard, Death Of A Ladies Man
Альбом (сингл)
DEATH OF A LADIES MAN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Death Of A Ladies&#039; Man (0889854353810) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Death Of A Ladies&#039; Man (0889854353810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Leonard Cohen - Death Of A Ladies' Man (0889854353810) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Cohen, Leonard, Death Of A Ladies Man
Альбом (сингл)
DEATH OF A LADIES MAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
True Love Leaves No Traces, Iodine, Paper-Thin Hotel, Memories, I Left A Woman Waiting, Dont Go Home With Your Hard-On, Fingerprints, Death Of A Ladies Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Death Of A Ladies' Man (0889854353810) виниловая пластинка

Track List

A1True Love Leaves No Traces4:23
A2Iodine5:02
A3Paper-Thin Hotel5:40
A4Memories5:57
B1I Left A Woman Waiting3:24
B2Don't Go Home With Your Hard-On5:34
B3Fingerprints2:58
B4Death Of A Ladies' Man9:20

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Death Of A Ladies' Man (0889854353810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Cohen, Leonard, Death Of A Ladies Man
Альбом (сингл)
DEATH OF A LADIES MAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
True Love Leaves No Traces, Iodine, Paper-Thin Hotel, Memories, I Left A Woman Waiting, Dont Go Home With Your Hard-On, Fingerprints, Death Of A Ladies Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1True Love Leaves No Traces4:23
A2Iodine5:02
A3Paper-Thin Hotel5:40
A4Memories5:57
B1I Left A Woman Waiting3:24
B2Don't Go Home With Your Hard-On5:34
B3Fingerprints2:58
B4Death Of A Ladies' Man9:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leonard Cohen - Death Of A Ladies' Man (0889854353810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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