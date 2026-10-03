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Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 6
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 7
Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
TEN NEW SONGS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 6
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 7
  • Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
TEN NEW SONGS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
In My Secret Life, A Thousand Kisses Deep, That Don't Make It Junk, Here It Is, Love Itself5:26, By The Rivers Dark, Alexandra Leaving, You Have Loved Enough, Boogie Street, The Land Of Plenty
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка

Track List

A1In My Secret Life4:55
A2A Thousand Kisses Deep6:29
A3That Don't Make It Junk4:28
A4Here It Is4:18
A5Love Itself5:26
B1By The Rivers Dark5:20
B2Alexandra Leaving5:25
B3You Have Loved Enough5:41
B4Boogie Street6:04
B5The Land Of Plenty4:36

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
TEN NEW SONGS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
In My Secret Life, A Thousand Kisses Deep, That Don't Make It Junk, Here It Is, Love Itself5:26, By The Rivers Dark, Alexandra Leaving, You Have Loved Enough, Boogie Street, The Land Of Plenty
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1In My Secret Life4:55
A2A Thousand Kisses Deep6:29
A3That Don't Make It Junk4:28
A4Here It Is4:18
A5Love Itself5:26
B1By The Rivers Dark5:20
B2Alexandra Leaving5:25
B3You Have Loved Enough5:41
B4Boogie Street6:04
B5The Land Of Plenty4:36
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leonard Cohen - Ten New Songs (0889854353711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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