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Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка

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Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - фото 1
Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - фото 2
Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Renaud
Альбом (сингл)
Putain De Best Of!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - фото 1
  • Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - фото 2
  • Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296766411]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Renaud
Альбом (сингл)
Putain De Best Of!
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка

Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296766411]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Renaud
Альбом (сингл)
Putain De Best Of!
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Renaud - Putain De Best Of! (coloured) (0190296766411) виниловая пластинка - по цене 3110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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