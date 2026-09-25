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Дядя Миша - Rock 'N' Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дядя Миша - Rock 'N' Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка

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Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 1
Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 2
Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 3
Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Дядя Миша
Альбом (сингл)
Rock 'N' Roll
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 1
  • Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 2
  • Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 3
  • Дядя Миша - Rock &#039;N&#039; Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дядя Миша - Rock 'N' Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[Ic014-300 Lp]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Дядя Миша
Альбом (сингл)
Rock 'N' Roll
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
ДДТ–Ни шагу назад, Алиса–Воздух, Небо И Земля–Руки по локоть в любви, Мифы–Старое пальто, ДДТ–Что такое осень, ДДТ–Дождь, Чиж & Co–Мышка, Бабай–Поспать бы, Третий Рим (2)–Мелодия Для Флейты, Вадим Курылев–Вечный джаз (Дядя Миша)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дядя Миша - Rock 'N' Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ДДТ–Ни шагу назад, Алиса–Воздух, Небо И Земля–Руки по локоть в любви, Мифы–Старое пальто, ДДТ–Что такое осень, ДДТ–Дождь, Чиж & Co–Мышка, Бабай–Поспать бы, Третий Рим (2)–Мелодия Для Флейты, Вадим Курылев–Вечный джаз (Дядя Миша)

Отзывы о товаре Дядя Миша - Rock 'N' Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[Ic014-300 Lp]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Дядя Миша
Альбом (сингл)
Rock 'N' Roll
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
ДДТ–Ни шагу назад, Алиса–Воздух, Небо И Земля–Руки по локоть в любви, Мифы–Старое пальто, ДДТ–Что такое осень, ДДТ–Дождь, Чиж & Co–Мышка, Бабай–Поспать бы, Третий Рим (2)–Мелодия Для Флейты, Вадим Курылев–Вечный джаз (Дядя Миша)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ДДТ–Ни шагу назад, Алиса–Воздух, Небо И Земля–Руки по локоть в любви, Мифы–Старое пальто, ДДТ–Что такое осень, ДДТ–Дождь, Чиж & Co–Мышка, Бабай–Поспать бы, Третий Рим (2)–Мелодия Для Флейты, Вадим Курылев–Вечный джаз (Дядя Миша)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дядя Миша - Rock 'N' Roll (Ic014-300 Lp) виниловая пластинка - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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