Marianne Faithfull - The Seven Deadly Sins (0194399269817) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marianne Faithfull
Альбом (сингл)
The Seven Deadly Sins
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
В наличии
Код товара: 647174
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399269817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marianne Faithfull
Альбом (сингл)
The Seven Deadly Sins
Жанр
Шансон
Трек-лист
Faulheit, Stolz, Zorn, Vollerei, Unzucht, Habsucht, Neid, Epilog, Alabama Song, Ballade von der sexuellen Horigkeit, Bilbao Song, Seerauberjenny
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marianne Faithfull - The Seven Deadly Sins (0194399269817) виниловая пластинка
Легендарные альбомы 20th Century Blues и Seven Deadly Sins впервые на виниле!. Певице и актрисе в декабре 2021 года исполнится 75 лет!. В 1933 году два легендарных деятеля немецкого театра и музыкального ландшафта 20-го века, Курт Вайль, ответственный за музыку, и Бертольт Брехт, написавший тексты песен, в сотрудничестве с ведущим балетмейстером Джорджем Баланчином создали эту серию художественных песен как балет. «Семь смертных грехов» - студийная запись Марианны Фейтфулл одноименного сатирического балета Курта Вайля, с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Денниса Рассела Дэвиса. «Seaven deadly sins» был выпущен в 1998 году на компакт-диске - а теперь впервые будет доступен на двойном виниле, релиз в декабре 2021 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399269817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marianne Faithfull
Альбом (сингл)
The Seven Deadly Sins
Жанр
Шансон
Трек-лист
Faulheit, Stolz, Zorn, Vollerei, Unzucht, Habsucht, Neid, Epilog, Alabama Song, Ballade von der sexuellen Horigkeit, Bilbao Song, Seerauberjenny
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легендарные альбомы 20th Century Blues и Seven Deadly Sins впервые на виниле!. Певице и актрисе в декабре 2021 года исполнится 75 лет!. В 1933 году два легендарных деятеля немецкого театра и музыкального ландшафта 20-го века, Курт Вайль, ответственный за музыку, и Бертольт Брехт, написавший тексты песен, в сотрудничестве с ведущим балетмейстером Джорджем Баланчином создали эту серию художественных песен как балет. «Семь смертных грехов» - студийная запись Марианны Фейтфулл одноименного сатирического балета Курта Вайля, с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Денниса Рассела Дэвиса. «Seaven deadly sins» был выпущен в 1998 году на компакт-диске - а теперь впервые будет доступен на двойном виниле, релиз в декабре 2021 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Marianne Faithfull - The Seven Deadly Sins (0194399269817) виниловая пластинка - купить по цене 3110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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