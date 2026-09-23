Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка
Новый альбом популярной американской инди-рок-группы Modest Mouse. Modest Mouse вернулись после шестилетнего перерыва с альбомом "The Golden Casket", который выходит 25 июня на лейбле Epic. Он был спродюсирован Дэйвом Сарди и Джекниф Ли в Лос-Анджелесе и на студии Modest Mouse в Портленде. Новый альбом следует за "Strangers to Ourself" 2015 года. В 2019 году группа сделала ряд шагов, которые, казалось, предвосхитили выпуск нового полнометражного альбома, включая выпуск песен под названием «Ice Cream Party», «Poison the Well» и «I'm Still Here» (при этом ни одна из которых не фигурирует в треклисте нового альбома). В том же году Modest Mouse также гастролировали с Black Keys. По словам группы, альбом «парит в пограничном пространстве между мощью грубого панка и экспериментальной студийной виртуозностью, а Брок исследует самые разные темы - от деградации наших психических ландшафтов и невидимых технологий до отцовства». В настоящее время Modest Mouse планируют выступить на фестивале Life Is Beautiful в Лас-Вегасе в сентябре, а даты других туров будут объявлены дополнительно.
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