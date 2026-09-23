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Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка

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Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 1
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 2
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 3
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 4
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 5
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 6
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 7
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 8
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 9
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 10
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 11
Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MODEST MOUSE
Альбом (сингл)
The Golden Casket
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 1
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 2
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 3
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 4
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 5
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 6
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 7
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 8
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 9
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 10
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 11
  • Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398941011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MODEST MOUSE
Альбом (сингл)
The Golden Casket
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fuck Your Acid Trip, We Are Between, We’re Lucky, Walking and Running, Wooden Soldiers, Transmitting Receiving, The Sun Hasn’t Left, Lace Your Shoes, Never Fuck a Spider on the Fly, Leave a Light On, Japanese Trees, Back to the Middle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка

Новый альбом популярной американской инди-рок-группы Modest Mouse. Modest Mouse вернулись после шестилетнего перерыва с альбомом "The Golden Casket", который выходит 25 июня на лейбле Epic. Он был спродюсирован Дэйвом Сарди и Джекниф Ли в Лос-Анджелесе и на студии Modest Mouse в Портленде. Новый альбом следует за "Strangers to Ourself" 2015 года. В 2019 году группа сделала ряд шагов, которые, казалось, предвосхитили выпуск нового полнометражного альбома, включая выпуск песен под названием «Ice Cream Party», «Poison the Well» и «I'm Still Here» (при этом ни одна из которых не фигурирует в треклисте нового альбома). В том же году Modest Mouse также гастролировали с Black Keys. По словам группы, альбом «парит в пограничном пространстве между мощью грубого панка и экспериментальной студийной виртуозностью, а Брок исследует самые разные темы - от деградации наших психических ландшафтов и невидимых технологий до отцовства». В настоящее время Modest Mouse планируют выступить на фестивале Life Is Beautiful в Лас-Вегасе в сентябре, а даты других туров будут объявлены дополнительно.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398941011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MODEST MOUSE
Альбом (сингл)
The Golden Casket
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fuck Your Acid Trip, We Are Between, We’re Lucky, Walking and Running, Wooden Soldiers, Transmitting Receiving, The Sun Hasn’t Left, Lace Your Shoes, Never Fuck a Spider on the Fly, Leave a Light On, Japanese Trees, Back to the Middle
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом популярной американской инди-рок-группы Modest Mouse. Modest Mouse вернулись после шестилетнего перерыва с альбомом "The Golden Casket", который выходит 25 июня на лейбле Epic. Он был спродюсирован Дэйвом Сарди и Джекниф Ли в Лос-Анджелесе и на студии Modest Mouse в Портленде. Новый альбом следует за "Strangers to Ourself" 2015 года. В 2019 году группа сделала ряд шагов, которые, казалось, предвосхитили выпуск нового полнометражного альбома, включая выпуск песен под названием «Ice Cream Party», «Poison the Well» и «I'm Still Here» (при этом ни одна из которых не фигурирует в треклисте нового альбома). В том же году Modest Mouse также гастролировали с Black Keys. По словам группы, альбом «парит в пограничном пространстве между мощью грубого панка и экспериментальной студийной виртуозностью, а Брок исследует самые разные темы - от деградации наших психических ландшафтов и невидимых технологий до отцовства». В настоящее время Modest Mouse планируют выступить на фестивале Life Is Beautiful в Лас-Вегасе в сентябре, а даты других туров будут объявлены дополнительно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modest Mouse - The Golden Casket (0194398941011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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