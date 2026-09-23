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Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка

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Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 1
Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 2
Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 3
Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 4
Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 5
Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Conor Oberst
Альбом (сингл)
RUMINATIONS
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 1
  • Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 2
  • Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 3
  • Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 4
  • Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 5
  • Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597916904]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Conor Oberst
Альбом (сингл)
RUMINATIONS
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка

Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597916904]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Conor Oberst
Альбом (сингл)
RUMINATIONS
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Conor Oberst - Ruminations (0075597916904) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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