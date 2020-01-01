Wi-Fi роутеры

3G 4G Вес, кг 0,02 0,03 0,06 0,063 0,1 0,102 0,116 0,132 0,14 0,15 0,152 0,162 0,168 0,186 0,2 0,21 0,214 0,215 0,227 0,232 0,233 0,242 0,248 0,25 0,257 0,26 0,265 0,285 0,295 0,3 0,31 0,35 0,375 0,385 0,39 0,395 0,396 0,4 0,425 0,43 0,445 0,456 0,46 0,488 0,5 0,52 0,53 0,58 0,6 0,62 0,633 0,64 0,65 0,7 0,75 0,76 0,79 0,8 0,872 0,892 0,9 0,92 0,95 0.02 0.032 0.035 0.11 0.138 0.169 0.175 0.18 0.2 0.215 0.243 0.27 0.313 0.35 0.41 0.445 0.465 0.5 0.53 0.6 0.615 0.75 0.85 0.88 0.9 0.91 0.95 0.99 1,05 1,1 1,2 1,22 1,3 1,5 1,7 1,753 1 1,8 1,9 1.25 1.39 2 2,5 2,55 2,59 2.9 3,28 3,5 6,2 6,4 Высота, см 1 1,1 1,2 1,3 1.1 1.6 1.7 2 3 12,5 14,2 15,8 2,2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2.4 2.6 2.8 2.9 21,8 24,2 27,5 27,6 28,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.68 3.7 3.8 4 11.4 13.8 18.4 20.7 31,5 34,3 35,3 38,6 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4.4 4.8 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5 5,7 5,8 5.5 5.9 6,3 6,5 6,6 6 6.6 7 7,7 7,9 7.9 8,3 8,5 8,7 8.4 8.8 9 10 11 12 14 15 18 19 20 Длина, см 1,1 10,1 10,3 10,5 11,1 11,2 11,5 12,4 12,5 12,6 12,7 13,4 13,5 13,8 13,9 14,2 14,3 14,5 14,6 14,8 15,2 15,4 15,9 16,1 16,5 17,4 17,5 18,1 18,3 18,5 18,9 19,2 19,5 2,2 2,6 2.5 2.6 2.8 3 3.4 3.7 4 6 6.6 6.7 7.2 7.5 8 8.5 8.6 8.8 9 9.5 9.9 10 10.7 11 11.1 12 12.8 12.9 13 13.1 14 14.1 14.4 14.6 14.9 15 15.9 16 17 18 18.8 19 20,3 20,4 20,5 20 20.2 20.3 20.5 21 21.3 22 22,3 22,4 22.5 24 25,5 25,7 25 25.5 26.1 28.8 3,2 3,4 3,8 31,5 36,4 4,6 4,8 4,9 5,8 42 43 52,5 7,5 7,6 8,1 8,5 8,6 8,8 9,1 9,6 62 Защита информации 128-bit WEP 64-bit WEP 64/128-bit WEP 802.11i 802.1x TKIP/AES) 802.11w (PMF) WEP WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK WPA WPA-Enterprise WPA-Enterprise (WPA/WPA2 WPA-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), WPA-Personal WPA/WPA2 WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) WPA2 WPA2 и WPA/WPA2 WPA2-AES WPA2-Enterprise WPA2-PSK WPA2-PSK + AES WPA2-PSK AES/TKIP WPA2-Personal WPA2/WPA3 WPA3 WPS WPS (PBC/PIN) WPS support МАС-фильтр Количество внешних антенн 1 2 3 4 8 Количество внутренних антенн 1 2 3 4 6 Макс. скорость беспроводного соединения 100 Мбит/с 150 МБит/сек 150 Мбит/с 150 200 мБит/с 300 500 1167 мБит/с 1200 Мбит/с 1267 Мбит/с 1300 Мбит/с 1700 Мбит/с 1730 Мбит/с 1733 Мбит/с 1750 мБит/с 1774 Мбит 1800 Мбит/с 1900 мБит/с 2133 Мбит/с 2533 Мбит/с 2600 Мбит/с 2917 Мбит/с 2966 Мбит/с 300 Мбит 300 Мбит/с 300 Мбит/с 300мБит/с 3167 мБит/с 330 Мбит/с 450 мБит/с 4800 Мбит/с 4804 Мбит/с 600 Мбит/с 633 Мбит/с 733 Мбит/с 866 Мбит/с 867 мБит/с 900 Мбит/с Маршрутизатор Радиус действия вне помещения 10 м 100 м 118 м 20 м 25 м 25000 м 300 м 35 м 500 м 50000 м 80 м Радиус действия внутри помещения 10 м 15 м 20 м 25 м 300 м Стандарт беспроводной связи 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 802.11 ac 802.11 aс 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n/ac 802.11 n/g/b 802.11a 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 802.11ac 802.11ac/n/a 802.11b 802.11b/g/n 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n, 802.11n/g/b 802.3/3u/3ab AirMax DECT GSM 1900 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k IEEE 802.11 b/ g/ n IEEE 802.11a IEEE 802.11a/n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11ax IEEE 802.11ax/ac/n/a IEEE 802.11ax/n/b/g IEEE 802.11ax/n/g/b IEEE 802.11a IEEE 802.11aх IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11g ,IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE802.3 IEEE802.3u,IEEE802.3ab IPv4 IPv6 LTE-FDD 2100 LTE-FDD 900 LTE-TDD 2300 LTE-TDD 2600 WCDMA 900 Частота связи Wi-Fi 2.4 - 5 ГГц 2.4 / 5 ГГц 2.4 ГГц 2.4 ГГц / 5 ГГц 2.4 ГГц. 5 ГГц 2.4 ГГц. 5.0 ГГц 2.4 ГГц/5 ГГц 2.412 - 2.472 ГГц. 5.150 - 5.875 ГГц 5 ГГц 5.170 - 5.825 ГГц Ширина, см 1,4 1.3 7 9 10 10,3 10,7 10.6 11 11,1 11,2 11,3 11,6 11.1 12 12,6 12,7 12,9 12.7 13,6 13 13,4 14 14,5 14.5 14.6 14.8 15 15,2 15,9 16,5 16 16.1 17,2 2,2 2,8 17 17,4 17,5 17,7 17.4 17.9 18,1 18,2 18,3 18,5 18,8 18,9 18 18.9 19,2 19,5 19,8 19 19.1 20,3 20,4 20,5 20 20,7 20.2 20.7 21,1 21,4 21,5 21,6 21,8 21.3 21.9 22 22,4 22,5 22,6 22.4 23 24,3 24,6 24,7 24.3 25,4 26.1 28,5 28.8 29.4 3,7 30 33,4 36,4 36,5 36,8 39,3 4,6 4,9 5,4 52,5 7,4 7,8 8,4 8,6 8,8 8.1 8.6 8.8 9,3 9,7 9.1 9.4 9.7 35 42 62 208 Количество портов LAN 1 2 3 4 5 8 12 Расширенные функции 1 x microUSB-порт AirOS CLI (Telnet) DHCP-сервер DLNA-сервер Dual WAN позволяет одновременно использовать два интернет-соединения от двух провайдеров FTP-сервер MIMO PoE инжектор Power-bank-маршрутизатор QoS (WMM) Telnet UNIX or Linux UPnP AV-сервер USB-модем для подключения интернет-центров Keenetic по ADSL2+/VDSL2 Web-интерфейс Web-интерфейсЕсть Winbox Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 microSD слот torrent-клиент Автоматическое назначение канала Балансировка нагрузки Включение/выключение беспроводного вещания График перезагрузки Источник питания PoE: в соответствии со стандартом IEEE 802.3af/at Клонирование Mac-адреса,Удаленное управление через Интернет Комплект для монтажа на столбе МАС-фильтр Множество SSID (до 8 SSID) Ограничение скорости От сети Питание через Ethernet-кабель (PoE) Поддерживаемые операционные системы MacOS Поддерживаемые операционные системы: MacOS Поддержка PoE Расписание беспроводного режима Системный журнал Слот для сим-карты Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента Статистика беспроводного режима по SSID/точке доступа/клиенту Управление мощностью передачи (в дБм) Устройство предназначено для многолюдных помещений со сложными стеновыми перекрытиями — школах автоопределение MDI/MDIX адаптер питания адаптера) работы на корпусе адаптирован для работы с российскими операторами связи блок питания больницах и офисных конференцзалах возможность одновременной работы в двух диапазонах возможность программного обновления до 11ас встроенный контроллер второй порт RJ-45 на головном устройстве можно использовать в качестве WAN-порта гостиницах диск с ПО документация интерфейс командной строки (CLI) комлектация: металлический хомут для установки на мачту комплект из двух устройств для организации бесшовной Wi-Fi Mesh-сети в больших домах комплект из трёх устройств для организации бесшовной Wi-Fi Mesh-сети в больших домах комплект креплений комплектация: точка доступа комплектация: комплект креплений комплектация: сетевой адаптер PoE крепление крепление для установки на DIN-рейку межсетевой экран NAT настройка через мобильное приложение обнаружение и удалённое управление через Pharos Control оповещение по e-mail переключатель режимов (точки доступа питание: PoE поддержка ADSL-модуля Keenetic Plus DSL поддержка DMZ поддержка MIMO поддержка VPN поддержка mimo поддержка Яндекс.DNS и SkyDNS поддержка Яндекс.DNS и SkyDNS - защита от киберугроз и родительский контроль подключение USB модема подключения внешних 3G-модемов подключения внешних 3G/4G модемов приложение принт-сервер работающей в паре с 3G/4G mPCI размеры и вес указаны для одного устройства режим MESH режим моста режим репитера (повторителя) репитер сенсорный LCD дисплей сетевой адаптер PoE сетевой экран (Firewall) скачивание файлов точка доступа управление приложение управление Web-интерфейс управление: AirOS управление: Web-интерфейс управление: мобильное приложение управление: AirOS управление: SSH управление: Web-интерфейс управление: комплектация: управление: крепление с клеевым основанием усилителя файловый есрвер файловый сервер фильтрация по номеру порта флеш-памяти Скорость портов 100 100 Мбит/с 100 Мбит/сек 100 мБит/с 100 мбит/с 1000 1000 МБит/ сек 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/сек 1000 мБит/с 100мБит/с 2500 Мбит/сек