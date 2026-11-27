Crematory - Pray (Silver-Grey) (4262464737632) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 755679
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Roar Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Crematory - Pray (Silver-Grey) (4262464737632) виниловая пластинка
Crematory - Pray (Silver-Grey) (4262464737632) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитFrom Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534315) винил...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитMadonna - Erotica (0081227973568) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитCalvin Harris - I Created Disco (0190758369112) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитThe 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитABBA - Waterloo (0602527346489) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитThe Beastie Boys - Paul's Boutique (0602577057847) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитThe Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитBrian Eno, Another Green World (0602557703887) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитRobert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитGreta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) ви...
Бренд
Roar Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Crematory - Pray (Silver-Grey) (4262464737632) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Crematory - Pray (Silver-Grey) (4262464737632) виниловая пластинка – стоимость товара 4820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Crematory - Pray (Silver-Grey) (4262464737632) виниловая пластинка