Телевизор QNED 55" 4K 55QNED83B6A.ARU LG
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 770 руб.
В наличии
Код товара: 754642
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
54 770 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
12
Описание товара Телевизор QNED 55" 4K 55QNED83B6A.ARU LG
Телевизор QNED 55" 4K 55QNED83B6A.ARU LG
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Телевизор QNED 55" 4K 55QNED83B6A.ARU LG
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Телевизор QNED 55" 4K 55QNED83B6A.ARU LG - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 54770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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