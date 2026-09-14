Телевизор Skyworth 75G66G 75" 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 75G66G 75" 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый
Телевизор Skyworth — это современное устройство, обладающее рядом впечатляющих характеристик, которые способны удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей. Эта модель имеет диагональ экрана 75 дюймов (190 см), что делает ее идеальной для создания настоящего кинематографичного опыта прямо у вас дома. Телевизор оснащен разрешением 3840x2160, поддерживающим формат Ultra HD 4K, который обеспечивает потрясающую четкость и глубину изображения. Благодаря частоте обновления 60 Гц, вы можете наслаждаться плавными сценами без излишней размытости. Skyworth поддерживает технологию Smart TV, основанную на операционной системе Google TV. Это позволяет пользователям легко получать доступ к широкому спектру онлайн-контента, потоковым сервисам и приложениям. Подключение к сети также не станет проблемой благодаря наличию Ethernet порта. Для удобного подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта, что делает процесс интеграции с другими компонентами вашей мультимедийной системы простым и комфортным. С точки зрения дизайна, телевизор выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 600x400 делает установку более гибкой и подходит для разнообразных пространственных решений. Вес телевизора составляет 26,7 кг без подставки и 27,3 кг с подставкой. Страна-производитель — Беларусь, что гарантирует высокое качество и надежность. Кроме того, модель оснащена цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, обеспечивая вам доступ к широкому спектру телевизионного контента. С телевизором Skyworth вы сделаете каждый момент просмотра особенным и увлекательным.
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