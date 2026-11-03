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Уцененный товар Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние, 753749

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Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Coco
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
4 260 руб.  4 390 руб. 
В наличии
Код товара: 753749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние
4 260 руб. -3%
4 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noir Recordings
Barcode
[8086991900033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Coco
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parov Stelar feat. Lilja Bloom - Coco, Parov Stelar - Hurt, Parov Stelar - For Rose, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - True Romance, Parov Stelar feat. Lylith - Distance, Parov Stelar feat. Max The Sax - Wake Up Sister, Parov Stelar feat. Blaktroniks - Let's Roll, Parov Stelar feat Veda 36 - Sunny Bunny Blues, Parov Stelar feat. Yola B. - Dandy, Parov Stelar - Your Man, Parov Stelar feat. Klaus Hainy - Promises, Parov Stelar feat. Max The Sax - L?toile, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - You And Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замят угол конверта

Отзывы о товаре Уцененный товар Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noir Recordings
Barcode
[8086991900033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Coco
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parov Stelar feat. Lilja Bloom - Coco, Parov Stelar - Hurt, Parov Stelar - For Rose, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - True Romance, Parov Stelar feat. Lylith - Distance, Parov Stelar feat. Max The Sax - Wake Up Sister, Parov Stelar feat. Blaktroniks - Let's Roll, Parov Stelar feat Veda 36 - Sunny Bunny Blues, Parov Stelar feat. Yola B. - Dandy, Parov Stelar - Your Man, Parov Stelar feat. Klaus Hainy - Promises, Parov Stelar feat. Max The Sax - L?toile, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - You And Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замят угол конверта
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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