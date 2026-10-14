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Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST

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Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
5850
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST
16 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
5850
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
557x425 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
733x102x500 мм
Вес, г.
5

Описание товара Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST

Газовая варочная панель белого цвета, нестандартного вида и размера, со стеклянной поверхностью. Три конфорки (экономичная, средняя, большая) оснащены газ-контролем и автоматическим электроподжигом, встроенным в переключатели. Горелки защищены фигурными чугунными решетками. Управление - простое, механическое и не вызывает затруднений, есть фиксированное положение для экономного горения. Конфорки расположены полукругом, пользоваться ими - удобно.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
5850
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
557x425 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
733x102x500 мм
Описание
Газовая варочная панель белого цвета, нестандартного вида и размера, со стеклянной поверхностью. Три конфорки (экономичная, средняя, большая) оснащены газ-контролем и автоматическим электроподжигом, встроенным в переключатели. Горелки защищены фигурными чугунными решетками. Управление - простое, механическое и не вызывает затруднений, есть фиксированное положение для экономного горения. Конфорки расположены полукругом, пользоваться ими - удобно.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST - купить по цене 16220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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