Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К1 35000011 GEFEST
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 230 руб.
В наличии
Код товара: 752162
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К1 35000011 GEFEST
Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К1 35000011 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитГазовая варочная поверхность PVG 2250 K33 14807001 GEFEST
-
В наличииЦена 15 510 руб.3878 руб. в СплитГазовая варочная поверхность ПВГ 2100-01 14766001 GEFEST
-
В наличииЦена 15 600 руб.3900 руб. в СплитГазовая варочная поверхность ПВГ 2100-01 К33 GEFEST
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитГазовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная
-
В наличииЦена 16 130 руб.4033 руб. в СплитВарочная поверхность Beko BHC6440KBEB черный
-
В наличииЦена 16 190 руб.4048 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 16 210 руб.4053 руб. в СплитГазовая варочная поверхность СГ СН 2120 К6 GEFEST
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитГазовая варочная поверхность PVG 2100-02 K32 14837001 GEFEST
-
В наличииЦена 16 330 руб.4083 руб. в СплитГазовая варочная поверхность ПВГ 2150-01 К33 GEFEST
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитГазовая варочная поверхность ПВГ 2100-01 K12 14919001 GEFEST
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитИндукционная варочная поверхность Weissgauff HI 632 белый
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитГазовая варочная поверхность СГ СН 2120 GEFEST
Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К1 35000011 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К1 35000011 GEFEST - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная поверхность СГ СН 2120 К1 35000011 GEFEST