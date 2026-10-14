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Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST

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Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST - фото 1
Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST - фото 1
  • Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб. 
Начислим 283 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST
17 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
Однофазное
Размер ниши для встраивания
55.4 х 48.6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 ? 10 ? 52.5 см
Страна производитель
Беларусь
Вес, г.
5

Описание товара Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST

Белого цвета варочная панель со стеклянной поверхностью, ширина 60 см. Поворотные ручки декорированы накладками, плавная регулировка мощности горения дополнена фиксированным положением (малое пламя). Сами горелки защищены составными фигурными решетками из чугуна, оснащены газ-контролем. Электроподжиг происходит автоматически, при повороте переключателя. Конфорки имеют различный размер и мощность, две средние дополнены большой и малой, экономичной.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
Однофазное
Размер ниши для встраивания
55.4 х 48.6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 ? 10 ? 52.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Белого цвета варочная панель со стеклянной поверхностью, ширина 60 см. Поворотные ручки декорированы накладками, плавная регулировка мощности горения дополнена фиксированным положением (малое пламя). Сами горелки защищены составными фигурными решетками из чугуна, оснащены газ-контролем. Электроподжиг происходит автоматически, при повороте переключателя. Конфорки имеют различный размер и мощность, две средние дополнены большой и малой, экономичной.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST - стоимость товара 17630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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