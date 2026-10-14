Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб.
В наличии
Код товара: 752155
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
Однофазное
Размер ниши для встраивания
55.4 х 48.6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 ? 10 ? 52.5 см
Страна производитель
Беларусь
Вес, г.
5
Описание товара Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST
Белого цвета варочная панель со стеклянной поверхностью, ширина 60 см. Поворотные ручки декорированы накладками, плавная регулировка мощности горения дополнена фиксированным положением (малое пламя). Сами горелки защищены составными фигурными решетками из чугуна, оснащены газ-контролем. Электроподжиг происходит автоматически, при повороте переключателя. Конфорки имеют различный размер и мощность, две средние дополнены большой и малой, экономичной.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
Однофазное
Размер ниши для встраивания
55.4 х 48.6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 ? 10 ? 52.5 см
Страна производитель
Беларусь
Белого цвета варочная панель со стеклянной поверхностью, ширина 60 см. Поворотные ручки декорированы накладками, плавная регулировка мощности горения дополнена фиксированным положением (малое пламя). Сами горелки защищены составными фигурными решетками из чугуна, оснащены газ-контролем. Электроподжиг происходит автоматически, при повороте переключателя. Конфорки имеют различный размер и мощность, две средние дополнены большой и малой, экономичной.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Газовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К11 GEFEST - стоимость товара 17630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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