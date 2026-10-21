Газовая варочная поверхность ПВГ 2231 К12 GEFEST
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб.
В наличии
Код товара: 752132
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Газовая варочная поверхность ПВГ 2231 К12 GEFEST
Газовая варочная поверхность ПВГ 2231 К12 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 710 руб.4428 руб. в СплитВарочная поверхность Hotpoint HR 4O3 BAS черный
-
В наличииЦена 17 750 руб.4438 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 17 870 руб.4468 руб. в СплитГазовая варочная поверхность SG SVN 2230 C3 14802001 GEFEST
-
В наличииЦена 17 960 руб.4490 руб. в СплитГазовая варочная поверхность СГ CBH 2230 K23 14609001 GEFEST
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитИндукционная варочная поверхность Weissgauff HI 642 Bfzg черный
-
В наличииЦена 17 990 руб.4498 руб. в СплитГазовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К3 GEFEST
-
В наличииЦена 18 040 руб.4510 руб. в СплитГазовая варочная поверхность СГ СВН 2230 К12 GEFEST
-
В наличииЦена 18 320 руб.4580 руб. в СплитГазовая варочная поверхность PVG 2240 K33 14805001 GEFEST
-
В наличииЦена 18 470 руб.4618 руб. в СплитВарочная поверхность Gorenje ECT641BSCE черный
-
В наличииЦена 18 640 руб.4660 руб. в СплитГазовая варочная поверхность ПВГ 2232-01 Р 14914001 GEFEST
-
В наличииЦена 18 650 руб.4663 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 18 750 руб.4688 руб. в СплитГазовая варочная поверхность ПВГ 2231 К3 GEFEST
Газовая варочная поверхность ПВГ 2231 К12 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная поверхность ПВГ 2231 К12 GEFEST - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная поверхность ПВГ 2231 К12 GEFEST