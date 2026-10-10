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Акустическая система Samsung HW-LS71H/PY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung HW-LS71H/PY

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 960 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung HW-LS71H/PY
27 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
36х23х23
Вес, кг.
6.6

Описание товара Акустическая система Samsung HW-LS71H/PY

Интерьерная аудиосистема эксклюзивной линейки «Music Studio 7» (LS70H) в минималистичном белом корпусе. Samsung позиционирует модель через «Дизайн „Точка“ от Эрвана Буруллека», где центральный элемент является акустическим выходом, связывающим чистую геометрию и технологии. Прибор имеет 3.1.1-канальную архитектуру (с 5-дюймовым встроенным сабвуфером). Изготовитель отмечает поддержку звука высокого разрешения (Hi-Res Audio до 24 бит/96 кГц), воспроизведение частот до 35 кГц, протоколы AirPlay и Google Cast (без HDMI входов).

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-LS71H/PY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Интерьерная аудиосистема эксклюзивной линейки «Music Studio 7» (LS70H) в минималистичном белом корпусе. Samsung позиционирует модель через «Дизайн „Точка“ от Эрвана Буруллека», где центральный элемент является акустическим выходом, связывающим чистую геометрию и технологии. Прибор имеет 3.1.1-канальную архитектуру (с 5-дюймовым встроенным сабвуфером). Изготовитель отмечает поддержку звука высокого разрешения (Hi-Res Audio до 24 бит/96 кГц), воспроизведение частот до 35 кГц, протоколы AirPlay и Google Cast (без HDMI входов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-LS71H/PY - этот товар вы можете купить по цене 27960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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