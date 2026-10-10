Акустическая система Samsung HW-LS70H/PY
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 960 руб.
В наличии
Код товара: 751264
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 960 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х23х23
Вес, кг.
6.6
Описание товара Акустическая система Samsung HW-LS70H/PY
Беспроводная акустическая система «Music Studio 7» (LS70H) в строгом черном интерьерном исполнении. Официальный сайт акцентирует внимание на «роскошной и иммерсивной звуковой сцене», создаваемой усовершенствованными волноводами без громоздких внешних сабвуферов. Конфигурация 3.1.1 направляет звук вперед, в стороны и вверх. Модель поддерживает беспроводной Dolby Atmos, «Интеллектуальный динамический контроль баса» на базе машинного обучения, потоковый стриминг Roon Ready, Spotify Tap, а также экосистему умного дома SmartThings.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Беспроводная акустическая система «Music Studio 7» (LS70H) в строгом черном интерьерном исполнении. Официальный сайт акцентирует внимание на «роскошной и иммерсивной звуковой сцене», создаваемой усовершенствованными волноводами без громоздких внешних сабвуферов. Конфигурация 3.1.1 направляет звук вперед, в стороны и вверх. Модель поддерживает беспроводной Dolby Atmos, «Интеллектуальный динамический контроль баса» на базе машинного обучения, потоковый стриминг Roon Ready, Spotify Tap, а также экосистему умного дома SmartThings.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-LS70H/PY - купить по цене 27960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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