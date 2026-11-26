Микроволновая Печь Vitek VT-MW0120 20л. 700Вт белый/серебристый
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 751181
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 010 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW0120 20л. 700Вт белый/серебристый
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0120 20л. 700Вт белый/серебристый
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2045 20л. 700Вт черная
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная
-
В наличииЦена 4 880 руб.1220 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2065 20л. 700Вт белая
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2064 20л. 700Вт белая
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2059
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0120 20л. 700Вт белый/серебристый
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0120 20л. 700Вт белый/серебристый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW0120 20л. 700Вт белый/серебристый