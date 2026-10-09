Top.Mail.Ru
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 1
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 2
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 3
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 4
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 5
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 6
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 7
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 8
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 9
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 10
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 11
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 12
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 13
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 14
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 15
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 16
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 17
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 1
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 2
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 3
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 4
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 5
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 6
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 7
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 8
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 9
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 10
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 11
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 12
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 13
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 14
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 15
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 16
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 17
  • Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 
В наличии
Код товара: 750818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE
5 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
446x242x352 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
5.5

Описание товара Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE

Микроволновая печь (СВЧ) Gorenje MO20CE1W5 в камере объемом 20 литров без труда помещаются тарелки, миски и небольшая посуда. Печь отлично справится с разогревом еды и поможет быстро приготовить несложные блюда. Оптимальное сочетание размера и функциональности для ежедневного использования.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
446x242x352 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь (СВЧ) Gorenje MO20CE1W5 в камере объемом 20 литров без труда помещаются тарелки, миски и небольшая посуда. Печь отлично справится с разогревом еды и поможет быстро приготовить несложные блюда. Оптимальное сочетание размера и функциональности для ежедневного использования.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь 20L MO20CE1W5 GORENJE - по цене 5050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...