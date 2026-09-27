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Мясорубка Leonord LE-17706 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Leonord LE-17706

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 
Начислим 430 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Leonord LE-17706
6 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Вес, г.
5

Описание товара Мясорубка Leonord LE-17706

Мясорубка Leonord LE-17706

Отзывы о товаре Мясорубка Leonord LE-17706




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Характеристики
Бренд
Leonord
Описание
Мясорубка Leonord LE-17706
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Leonord LE-17706 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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