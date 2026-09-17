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Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый

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Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - фото 1
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - фото 2
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - фото 3
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
В наличии
Код товара: 750317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый

Тепловентилятор Engy PTC-321 красный 102982 представляет собой небольшой прибор для дополнительного обогрева помещения. Небольшой уровень шума не отвлекает от работы и позволяет использовать устройство во время отдыха. Корпус тепловентилятора оснащен удобным механическим регулятором мощностей.

Отзывы о товаре Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy PTC-321 красный 102982 представляет собой небольшой прибор для дополнительного обогрева помещения. Небольшой уровень шума не отвлекает от работы и позволяет использовать устройство во время отдыха. Корпус тепловентилятора оснащен удобным механическим регулятором мощностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - стоимость товара 2100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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