Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый
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Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
В наличии
Код товара: 750317
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 100 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый
Тепловентилятор Engy PTC-321 красный 102982 представляет собой небольшой прибор для дополнительного обогрева помещения. Небольшой уровень шума не отвлекает от работы и позволяет использовать устройство во время отдыха. Корпус тепловентилятора оснащен удобным механическим регулятором мощностей.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, керамические, напольные керамические, для гаража, 220 в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор Engy PTC-321 красный 102982 представляет собой небольшой прибор для дополнительного обогрева помещения. Небольшой уровень шума не отвлекает от работы и позволяет использовать устройство во время отдыха. Корпус тепловентилятора оснащен удобным механическим регулятором мощностей.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, керамические, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
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Тепловентилятор ENGY PTC-321 розовый - стоимость товара 2100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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