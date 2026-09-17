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Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый

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Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый - фото 1
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый - фото 2
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый - фото 3
  • Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
В наличии
Код товара: 750316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый

Тепловентилятор Engy PTC-321 - это устройство, которое поможет вам создать комфортную температуру в помещении. Мощность тепловентилятора составляет 1.5 кВт, что позволяет быстро и эффективно обогреть помещение площадью до 15 квадратных метров. Устройство имеет два варианта крепления: напольный и настольный. Это позволяет вам выбрать наиболее удобный способ установки тепловентилятора в вашем помещении. Нагревательный элемент тепловентилятора выполнен из керамики, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздуха. Керамический нагревательный элемент также способствует более длительному сроку службы устройства. Корпус тепловентилятора изготовлен из пластика, что делает его легким и прочным. Уровень шума устройства составляет всего 45 дБ, что делает его работу практически бесшумной. Выбирая тепловентилятор Engy PTC-321, вы получаете надежное и эффективное устройство для создания комфортной температуры в вашем доме или офисе.

Отзывы о товаре Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy PTC-321 - это устройство, которое поможет вам создать комфортную температуру в помещении. Мощность тепловентилятора составляет 1.5 кВт, что позволяет быстро и эффективно обогреть помещение площадью до 15 квадратных метров. Устройство имеет два варианта крепления: напольный и настольный. Это позволяет вам выбрать наиболее удобный способ установки тепловентилятора в вашем помещении. Нагревательный элемент тепловентилятора выполнен из керамики, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздуха. Керамический нагревательный элемент также способствует более длительному сроку службы устройства. Корпус тепловентилятора изготовлен из пластика, что делает его легким и прочным. Уровень шума устройства составляет всего 45 дБ, что делает его работу практически бесшумной. Выбирая тепловентилятор Engy PTC-321, вы получаете надежное и эффективное устройство для создания комфортной температуры в вашем доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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