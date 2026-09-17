Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор ENGY PTC-321 желтый
Тепловентилятор Engy PTC-321 - это устройство, которое поможет вам создать комфортную температуру в помещении. Мощность тепловентилятора составляет 1.5 кВт, что позволяет быстро и эффективно обогреть помещение площадью до 15 квадратных метров. Устройство имеет два варианта крепления: напольный и настольный. Это позволяет вам выбрать наиболее удобный способ установки тепловентилятора в вашем помещении. Нагревательный элемент тепловентилятора выполнен из керамики, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздуха. Керамический нагревательный элемент также способствует более длительному сроку службы устройства. Корпус тепловентилятора изготовлен из пластика, что делает его легким и прочным. Уровень шума устройства составляет всего 45 дБ, что делает его работу практически бесшумной. Выбирая тепловентилятор Engy PTC-321, вы получаете надежное и эффективное устройство для создания комфортной температуры в вашем доме или офисе.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
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