Тепловентилятор Engy KRP-3 Black
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Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 750315
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Тепловентилятор Engy KRP-3 Black
Тепловентилятор Engy KRP-3 выполнен в термостойком черном корпусе. Нескользящие ножки на основании обеспечивают устойчивое расположение на полу. Керамический нагревательный элемент мощностью 1500 Вт равномерно распределяет тепло в пространстве помещения и не сжигает кислород. Модель Engy KRP-3 рассчитана на обслуживание площади до 20 м?. С помощью поворотного механизма регулируется мощность обогрева. Благодаря термостату прибор постоянно поддерживает температуру на заданном уровне. Режим без нагрева может использоваться для вентиляции воздуха в помещении. В тепловентиляторе реализована система безопасности с технологиями автоматического отключения при опрокидывании и перегреве.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор Engy KRP-3 выполнен в термостойком черном корпусе. Нескользящие ножки на основании обеспечивают устойчивое расположение на полу. Керамический нагревательный элемент мощностью 1500 Вт равномерно распределяет тепло в пространстве помещения и не сжигает кислород. Модель Engy KRP-3 рассчитана на обслуживание площади до 20 м?. С помощью поворотного механизма регулируется мощность обогрева. Благодаря термостату прибор постоянно поддерживает температуру на заданном уровне. Режим без нагрева может использоваться для вентиляции воздуха в помещении. В тепловентиляторе реализована система безопасности с технологиями автоматического отключения при опрокидывании и перегреве.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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