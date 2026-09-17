Top.Mail.Ru
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 1
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 2
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 3
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 4
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 5
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 6
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 7
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 1
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 2
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 3
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 4
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 5
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 6
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 7
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лейка
Материал
металл
Рассеиватель
есть
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия

Оцинкованная садовая лейка Сибртех 67525 объемом 10 литров — необходимый инвентарь для ухода за растениями на дачном участке. С ее помощью можно полить самые отдаленные уголки в саду или огороде, и для этого не нужно тянуть шланг от водопровода. Лейка изготовлена из оцинкованной стали, поэтому не боится коррозии и воздействия солнечных лучей.

Преимущества

  • Оптимальное распределение нагрузки — две удобные ручки облегчают транспортировку лейки, а также подъем и наклон при поливе.
  • Бережный уход за растениями — насадка-распылитель обеспечивает равномерное орошение.
  • Простое обслуживание — насадку можно снять и прочистить при необходимости.
  • Разборная конструкция — носик крепится к корпусу при помощи резьбового соединения, по окончании дачного сезона его можно отсоединить и убрать лейку на хранение.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лейка
Материал
металл
Рассеиватель
есть
Страна производитель
Россия
Описание

Оцинкованная садовая лейка Сибртех 67525 объемом 10 литров — необходимый инвентарь для ухода за растениями на дачном участке. С ее помощью можно полить самые отдаленные уголки в саду или огороде, и для этого не нужно тянуть шланг от водопровода. Лейка изготовлена из оцинкованной стали, поэтому не боится коррозии и воздействия солнечных лучей.

Преимущества

  • Оптимальное распределение нагрузки — две удобные ручки облегчают транспортировку лейки, а также подъем и наклон при поливе.
  • Бережный уход за растениями — насадка-распылитель обеспечивает равномерное орошение.
  • Простое обслуживание — насадку можно снять и прочистить при необходимости.
  • Разборная конструкция — носик крепится к корпусу при помощи резьбового соединения, по окончании дачного сезона его можно отсоединить и убрать лейку на хранение.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...