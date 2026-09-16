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Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113)

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Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
  • Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
19.5
Высота, см
7.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113)

Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
19.5
Высота, см
7.4
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2х3/4, набор поливочный, PROLine (429113) - стоимость товара 900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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