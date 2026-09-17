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Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.

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Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 1
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 2
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 3
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 4
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 5
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 6
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 7
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 8
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 9
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 10
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 11
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл, Пластик
Зернистость (P; F)
70
Длина, мм
65
Комплектация
Точильный камень -5 шт
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 1
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 2
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 3
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 4
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 5
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 6
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 7
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 8
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 9
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 10
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 11
  • Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
корунд
Материал назначения
Металл, Пластик
Зернистость (P; F)
70
Длина, мм
65
Комплектация
Точильный камень -5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
130

Описание товара Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.

Точильные камни Matrix 76020, 5 шт., используются в качестве насадок для дрели и шуруповерта. С их помощью можно обрабатывать поверхности из металлов, в том числе цветных, а также пластика, снимать фаски и заусенцы, сглаживать неровности. Камни подходят для выполнения отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Универсальное применение — камни подходят для обработки металлов, пластиков, минеральных материалов.
  • В наборе собраны наиболее востребованные формы шарошек для выполнения большого спектра задач.
  • Набор подходит для бытового и профессионального использования.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
корунд
Материал назначения
Металл, Пластик
Зернистость (P; F)
70
Длина, мм
65
Комплектация
Точильный камень -5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Точильные камни Matrix 76020, 5 шт., используются в качестве насадок для дрели и шуруповерта. С их помощью можно обрабатывать поверхности из металлов, в том числе цветных, а также пластика, снимать фаски и заусенцы, сглаживать неровности. Камни подходят для выполнения отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Универсальное применение — камни подходят для обработки металлов, пластиков, минеральных материалов.
  • В наборе собраны наиболее востребованные формы шарошек для выполнения большого спектра задач.
  • Набор подходит для бытового и профессионального использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт. – стоимость товара 320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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