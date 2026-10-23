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Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт.

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Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 1
Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 2
Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 3
Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 4
Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 5
Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 1
  • Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 2
  • Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 3
  • Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 4
  • Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 5
  • Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744590
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт.
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PH2х127 мм - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х1
Вес, г.
300

Описание товара Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт.

Набор односторонних бит Gross 112002 включает в себя 10 сменных насадок PH2 x 127 мм с круглым профилем и шестигранными хвостовиками 1/4? для работы с шуруповертом. Профессиональная оснастка обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Устойчивое сцепление с крепежом благодаря прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.

Преимущества

  • Высокая результативность даже в ограниченном пространстве — благодаря удлиненному профилю 127 мм битами удобно работать в труднодоступных местах.
  • Износоустойчивость — биты изготовлены из японской легированной стали S2 повышенной прочности и закалены до твердости 62 HRC.
  • Намагниченные шлицы — крепеж удерживается битой, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
  • Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
  • Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
  • Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт.




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PH2х127 мм - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор односторонних бит Gross 112002 включает в себя 10 сменных насадок PH2 x 127 мм с круглым профилем и шестигранными хвостовиками 1/4? для работы с шуруповертом. Профессиональная оснастка обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Устойчивое сцепление с крепежом благодаря прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.

Преимущества

  • Высокая результативность даже в ограниченном пространстве — благодаря удлиненному профилю 127 мм битами удобно работать в труднодоступных местах.
  • Износоустойчивость — биты изготовлены из японской легированной стали S2 повышенной прочности и закалены до твердости 62 HRC.
  • Намагниченные шлицы — крепеж удерживается битой, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
  • Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
  • Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
  • Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Купить Бита GROSS 112002, PH2х127мм, сталь S2, кругл., 10шт. - по цене 670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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