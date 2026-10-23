Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок
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Характеристики
Описание товара Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок
Ключ-трещотка для бит Denzel 11633 с присоединительным размером 1/4 дюйма, из стали CrMo, с адаптером для торцевых головок, предназначен для ремонта техники, сборки и установки оборудования. Благодаря высокому крутящему моменту 40 Нм и стальному храповому механизму с 52 зубьями инструмент обеспечивает легкую и плавную работу с резьбовыми соединениями. Ключ будет полезен в автосервисе, на даче, дома или в гараже.
Преимущества
- Прочность — корпус из закаленной хромомолибденовой стали выдерживает повышенные нагрузки.
- Защита от разрушения — фосфатированное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Функция реверса — можно быстро переключаться с монтажа на демонтаж крепежей.
- Дополнительные возможности — в комплект входит адаптер для торцевых головок.
- Эргономичность — ключ весит всего 33 г, а двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания на скобу или крючок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ключ-трещотка для бит Denzel 11633 с присоединительным размером 1/4 дюйма, из стали CrMo, с адаптером для торцевых головок, предназначен для ремонта техники, сборки и установки оборудования. Благодаря высокому крутящему моменту 40 Нм и стальному храповому механизму с 52 зубьями инструмент обеспечивает легкую и плавную работу с резьбовыми соединениями. Ключ будет полезен в автосервисе, на даче, дома или в гараже.
Преимущества
- Прочность — корпус из закаленной хромомолибденовой стали выдерживает повышенные нагрузки.
- Защита от разрушения — фосфатированное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Функция реверса — можно быстро переключаться с монтажа на демонтаж крепежей.
- Дополнительные возможности — в комплект входит адаптер для торцевых головок.
- Эргономичность — ключ весит всего 33 г, а двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания на скобу или крючок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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