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Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе

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Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 1
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 2
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 3
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 4
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 5
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 6
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 7
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 8
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 9
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 10
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 11
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 12
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
HEX, PH, SL, TR, PZ, TT, SP, SPAN, C, GR, R, TW
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 1
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 2
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 3
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 4
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 5
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 6
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 7
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 8
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 9
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 10
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 11
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 12
  • Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
HEX, PH, SL, TR, PZ, TT, SP, SPAN, C, GR, R, TW
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: , Philips: РН0, РН1, РН2 (5 шт), РН3, Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2 (5 шт), PZ3, , Slotted: SL3, SL4, SL45, SL5, SL55, SL6, SL65, SL7, SL8, , Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, , Torx Tamper: TT8, TT10, TT15Адаптер - 1 штДержатель бит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
720

Описание товара Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе

Набор бит Sparta 113975 в пластиковом боксе состоит из 100 предметов: 95 насадок из стали CrV для шуруповертов и отверток, а также битодержателя, адаптеров для торцевых головок, переходника и шестигранного ключа. В наборе широкий ассортимент типоразмеров бит: SL, PH, PZ, GR, SP, TR, TT, TW, R, C, HEX, SPAN — для монтажа и демонтажа шурупов, евровинтов, барашковых гаек, кровельных саморезов, рым-гаек и других резьбовых крепежей. Комплект будет полезен домашним и профессиональным мастерам для проведения ремонта, сборки мебели и оборудования, выполнения других работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Быстрая замена насадок — благодаря битодержателю установка оснастки занимает несколько секунд.
  • Встроенный магнит — насадка крепко держится в битодержателе и не выпадает во время работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом кейсе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
HEX, PH, SL, TR, PZ, TT, SP, SPAN, C, GR, R, TW
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: , Philips: РН0, РН1, РН2 (5 шт), РН3, Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2 (5 шт), PZ3, , Slotted: SL3, SL4, SL45, SL5, SL55, SL6, SL65, SL7, SL8, , Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, , Torx Tamper: TT8, TT10, TT15Адаптер - 1 штДержатель бит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит Sparta 113975 в пластиковом боксе состоит из 100 предметов: 95 насадок из стали CrV для шуруповертов и отверток, а также битодержателя, адаптеров для торцевых головок, переходника и шестигранного ключа. В наборе широкий ассортимент типоразмеров бит: SL, PH, PZ, GR, SP, TR, TT, TW, R, C, HEX, SPAN — для монтажа и демонтажа шурупов, евровинтов, барашковых гаек, кровельных саморезов, рым-гаек и других резьбовых крепежей. Комплект будет полезен домашним и профессиональным мастерам для проведения ремонта, сборки мебели и оборудования, выполнения других работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Быстрая замена насадок — благодаря битодержателю установка оснастки занимает несколько секунд.
  • Встроенный магнит — насадка крепко держится в битодержателе и не выпадает во время работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе - по цене 920 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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