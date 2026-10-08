Top.Mail.Ru
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 1
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 2
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 3
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 4
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 5
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 6
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 7
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 8
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 9
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 10
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 11
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
чугун
Габариты рабочей площадки, мм
60x35 мм
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 1
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 2
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 3
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 4
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 5
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 6
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 7
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 8
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 9
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 10
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 11
  • Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Наковальня - 1 шт
Материал
чугун
Габариты рабочей площадки, мм
60x35 мм
Ширина, мм
35
Длина, мм
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
560

Описание товара Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.

Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Наковальня - 1 шт
Материал
чугун
Габариты рабочей площадки, мм
60x35 мм
Ширина, мм
35
Длина, мм
90
Страна производитель
Китай
Описание
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...