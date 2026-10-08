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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня

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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 1
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 2
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 3
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 4
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 5
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 6
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 7
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 8
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 9
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 10
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 11
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 12
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 13
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 14
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 15
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 16
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 17
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 18
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
чугун
Материал губок
сталь 45
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 1
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 2
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 3
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 4
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 5
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 6
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 7
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 8
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 9
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 10
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 11
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 12
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 13
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 14
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 15
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 16
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 17
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 18
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь 45
Глубина зажима, мм
30
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
65
Ширина, мм
72
Длина, мм
222
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х8
Вес, кг.
2.08

Описание товара Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня

Настольные слесарные тиски Сибртех 18672, поворотные, с шириной рабочих губок 65 мм, с наковальней, пригодятся для фиксации заготовок до 55 мм. Благодаря им удобно обрабатывать негабаритные детали. Инструмент пригодится для проведения полупрофессиональных слесарных и столярных работ.

Преимущества

  • Поворотный механизм позволяет менять положение детали с амплитудой 360 градусов.
  • Винтовой зажим позволяет быстро устанавливать и снимать тиски, поэтому их можно использовать на различных рабочих местах.
  • Чугунный корпус и стальные губки обладают высокими прочностными характеристиками.
  • Наковальня на губке предназначена для мелких ударных работ.
  • Инструмент характеризуется мобильностью, т.к. имеет небольшой вес 1,787 кг.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь 45
Глубина зажима, мм
30
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
65
Ширина, мм
72
Длина, мм
222
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Настольные слесарные тиски Сибртех 18672, поворотные, с шириной рабочих губок 65 мм, с наковальней, пригодятся для фиксации заготовок до 55 мм. Благодаря им удобно обрабатывать негабаритные детали. Инструмент пригодится для проведения полупрофессиональных слесарных и столярных работ.

Преимущества

  • Поворотный механизм позволяет менять положение детали с амплитудой 360 градусов.
  • Винтовой зажим позволяет быстро устанавливать и снимать тиски, поэтому их можно использовать на различных рабочих местах.
  • Чугунный корпус и стальные губки обладают высокими прочностными характеристиками.
  • Наковальня на губке предназначена для мелких ударных работ.
  • Инструмент характеризуется мобильностью, т.к. имеет небольшой вес 1,787 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - данный товар вы можете купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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