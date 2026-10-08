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Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо

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Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 1
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 2
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 3
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 4
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 5
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 6
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 7
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 8
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 9
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 10
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 11
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 12
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 13
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 14
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 15
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 16
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 17
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 18
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
сталь
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 1
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 2
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 3
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 4
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 5
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 6
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 7
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 8
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 9
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 10
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 11
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 12
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 13
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 14
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 15
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 16
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 17
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 18
  • Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
сталь
Глубина зажима, мм
21
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
100
Ширина губок, мм
70
Ширина, мм
70
Длина, мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.35

Описание товара Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо

Настольные тиски Matrix 18506 с резиновой вакуумной присоской и шарнирным механизмом, имеют рабочие губки шириной 70 мм и используются для фиксации обрабатываемых деталей. Максимальное расстояние между губками составляет 68 мм, что позволяет закреплять небольшие заготовки для выполнения ювелирных, ремонтных и других тонких работ.

Преимущества

  • Надежная фиксация на ровных поверхностях любого типа — тиски оснащены резиновой вакуумной присоской.
  • Обработка заготовок под разными углами — шарнирный механизм позволяет поворачивать и наклонять верхнюю часть инструмента с амплитудой 360°.
  • Аккуратная работа — резиновые накладки на прижимных губках позволяют фиксировать хрупкие детали без риска поломки.



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Отзывы о товаре Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
сталь
Глубина зажима, мм
21
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
100
Ширина губок, мм
70
Ширина, мм
70
Длина, мм
135
Страна производитель
Китай
Описание

Настольные тиски Matrix 18506 с резиновой вакуумной присоской и шарнирным механизмом, имеют рабочие губки шириной 70 мм и используются для фиксации обрабатываемых деталей. Максимальное расстояние между губками составляет 68 мм, что позволяет закреплять небольшие заготовки для выполнения ювелирных, ремонтных и других тонких работ.

Преимущества

  • Надежная фиксация на ровных поверхностях любого типа — тиски оснащены резиновой вакуумной присоской.
  • Обработка заготовок под разными углами — шарнирный механизм позволяет поворачивать и наклонять верхнюю часть инструмента с амплитудой 360°.
  • Аккуратная работа — резиновые накладки на прижимных губках позволяют фиксировать хрупкие детали без риска поломки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - купить по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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