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Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней

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Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 1
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 2
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 3
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 4
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 5
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 6
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 7
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 8
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 9
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 10
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 11
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 12
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 13
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 14
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 15
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 16
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 17
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 18
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 1
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 2
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 3
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 4
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 5
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 6
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 7
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 8
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 9
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 10
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 11
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 12
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 13
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 14
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 15
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 16
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 17
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 18
  • Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
53
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
1500
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
118
Длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х14
Вес, кг.
5.03

Описание товара Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней

Поворотные слесарные тиски Sparta 186235 с наковальней, ширина губок 100 мм, — это небольшой инструмент для захвата деталей до 75 мм. Будут полезны в частной мастерской или гараже для удобства обработки малогабаритных заготовок.

Преимущества

  • Корпус тисков выполнен из чугуна, а губки — из стали, благодаря чему достигается высокая прочность инструмента.
  • На нерабочих поверхностях имеется порошковое покрытие для защиты от коррозии.
  • Поворотные тиски позволяют менять положение заготовки для удобства ее обработки.
  • Для осуществления ударных работ в конструкции тисков предусмотрена наковальня.
  • Рельефные прижимные губки обеспечивают надежный захват изделий.
  • Тиски можно использовать в качестве стационарного инструмента, т.к. они крепятся к верстаку на болты.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
53
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
1500
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
118
Развернуть
Длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Описание

Поворотные слесарные тиски Sparta 186235 с наковальней, ширина губок 100 мм, — это небольшой инструмент для захвата деталей до 75 мм. Будут полезны в частной мастерской или гараже для удобства обработки малогабаритных заготовок.

Преимущества

  • Корпус тисков выполнен из чугуна, а губки — из стали, благодаря чему достигается высокая прочность инструмента.
  • На нерабочих поверхностях имеется порошковое покрытие для защиты от коррозии.
  • Поворотные тиски позволяют менять положение заготовки для удобства ее обработки.
  • Для осуществления ударных работ в конструкции тисков предусмотрена наковальня.
  • Рельефные прижимные губки обеспечивают надежный захват изделий.
  • Тиски можно использовать в качестве стационарного инструмента, т.к. они крепятся к верстаку на болты.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - стоимость товара 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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