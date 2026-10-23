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Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм

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Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 1
Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 2
Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 3
Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 4
Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 5
Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
300
  • Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 1
  • Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 2
  • Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 3
  • Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 4
  • Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 5
  • Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
300
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х4
Вес, г.
550

Описание товара Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм

Лом-гвоздодер Сибртех 25244 размером 300 x 22 x 12 мм предназначен для извлечения гвоздей и проведения демонтажных работ. С помощью инструмента можно разбирать ящики и деревянные конструкции, снимать старую обшивку стен и крыши, демонтировать оконные и дверные блоки и т.д. Лом-гвоздодер может использоваться в качестве рычага для поднимания грузов — прямоугольно-овальный профиль отличается повышенной устойчивостью к излому. Две рабочие части (монтажная лопатка и гвоздодер) позволяют эффективно решать поставленные задачи. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также во время проведения ремонтных работ.

Преимущества

  • Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из прочной стали 65Г методом ковки.
  • Устойчивость к нагрузкам — твердость рабочих частей составляет 47-52 HRC, что позволяет работать со значительным усилием.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие предохраняет инструмент от образования коррозии



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Отзывы о товаре Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
300
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лом-гвоздодер Сибртех 25244 размером 300 x 22 x 12 мм предназначен для извлечения гвоздей и проведения демонтажных работ. С помощью инструмента можно разбирать ящики и деревянные конструкции, снимать старую обшивку стен и крыши, демонтировать оконные и дверные блоки и т.д. Лом-гвоздодер может использоваться в качестве рычага для поднимания грузов — прямоугольно-овальный профиль отличается повышенной устойчивостью к излому. Две рабочие части (монтажная лопатка и гвоздодер) позволяют эффективно решать поставленные задачи. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также во время проведения ремонтных работ.

Преимущества

  • Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из прочной стали 65Г методом ковки.
  • Устойчивость к нагрузкам — твердость рабочих частей составляет 47-52 HRC, что позволяет работать со значительным усилием.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие предохраняет инструмент от образования коррозии


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм - по цене 460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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