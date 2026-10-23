Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25229, 300х25х12 мм
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Характеристики
Описание товара Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25229, 300х25х12 мм
Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25229 размером 300 x 25 x 12 мм предназначен для извлечения гвоздей и проведения демонтажных работ. С помощью инструмента можно разбирать деревянные конструкции, снимать старую обшивку стен и крыши, демонтировать оконные и дверные блоки и т.д. Две рабочие части (монтажная лопатка и гвоздодер) позволяют эффективно решать поставленные задачи. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также во время проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из прочной стали 65Mn методом ковки.
- Устойчивость к нагрузкам — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что позволяет работать со значительным усилием.
- Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие предохраняет инструмент от образования коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25229 размером 300 x 25 x 12 мм предназначен для извлечения гвоздей и проведения демонтажных работ. С помощью инструмента можно разбирать деревянные конструкции, снимать старую обшивку стен и крыши, демонтировать оконные и дверные блоки и т.д. Две рабочие части (монтажная лопатка и гвоздодер) позволяют эффективно решать поставленные задачи. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также во время проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность — лом-гвоздодер изготовлен из прочной стали 65Mn методом ковки.
- Устойчивость к нагрузкам — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что позволяет работать со значительным усилием.
- Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие предохраняет инструмент от образования коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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