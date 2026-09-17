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Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Размеры в упаковке, см
24х15х5
Вес, г.
220

Описание товара Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393

Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393

Отзывы о товаре Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393




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Характеристики
Бренд
STELS
Описание
Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Органайзер автомобильный на спинку сиденья STELS 54393 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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