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Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
80х29х16
Вес, кг.
3

Описание товара Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг

Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг



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Отзывы о товаре Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Захват бордюрный ЗУБР 37560, 0-300 мм, 200кг - данный товар вы можете купить по цене 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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