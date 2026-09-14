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Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257

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Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 1
Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 2
Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 3
Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 4
Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип игры
игры: с кубиками, с миниатюрами/фигурками
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
15-20 минут
  • Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 2
  • Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 3
  • Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 4
  • Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734787
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип игры
игры: с кубиками, с миниатюрами/фигурками
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Материал
пластик, дерево, картон
Среднее время игры, в минутах
15-20 минут
Комплектация
таракан HEXBUG nano, 18 призовых фишек, трехмерное игровое поле, 24 элемента лабиринта, 24 колышка для соединения лабиринта, 4 элемента-двери, 4 ловушки, игральный кубик, инструкция
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
43х30х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257

Пропади всё пропадом! На кухне завелись тараканы! Все незваные гости пойманы, но остался один - самый ловкий и шустрый. Настольная игра для детей от 5 лет предлагает заманить хитрого таракашку в ловушку. В поимке беглеца могут принять участие от двух до четырех человек, - каждому достается ловушка в одном из углов поля. Если в игре принимают участие менее четырёх игроков, западня в пустом углу закрывается дверью. Главная задача игроков - направить рыжего и усатого в свой угол. Начинает "охоту" самый юный игрок. Он включает таракана с обратной стороны и устанавливает его на середину игрового поля. Далее бросает кубик. Если выпадает изображение ножа, вилки или ложки, игрок должен повернуть соответствующий столовый прибор. Например, кубик показывает изображение ножа, - тогда игрок поворачивает один ножик. Если выпал вопросительный знак, игрок может повернуть любой столовый прибор по своему выбору. Нано-таракан ползает по всему игровому полю и игроку предстоит поймать его в ловушку, ловко поворачивая столовые приборы. Как только таракашка будет пойман, игрок, которому принадлежит эта ловушка, получает одну фишку. Следующий круг начинает тот, кто выиграл последнюю фишку. Игра заканчивается, как только один из игроков первым соберёт пять фишек. Можно играть и наоборот - в этом варианте надо избежать попадания таракана в ловушку. За каждое попадание игрок снова получает фишку. В этой игре участник, который первым собрал пять фишек, проигрывает. Такой досуг увлечёт и детей, и взрослых.

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257




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Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип игры
игры: с кубиками, с миниатюрами/фигурками
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Материал
пластик, дерево, картон
Среднее время игры, в минутах
15-20 минут
Комплектация
таракан HEXBUG nano, 18 призовых фишек, трехмерное игровое поле, 24 элемента лабиринта, 24 колышка для соединения лабиринта, 4 элемента-двери, 4 ловушки, игральный кубик, инструкция
Страна производитель
Германия
Описание
Пропади всё пропадом! На кухне завелись тараканы! Все незваные гости пойманы, но остался один - самый ловкий и шустрый. Настольная игра для детей от 5 лет предлагает заманить хитрого таракашку в ловушку. В поимке беглеца могут принять участие от двух до четырех человек, - каждому достается ловушка в одном из углов поля. Если в игре принимают участие менее четырёх игроков, западня в пустом углу закрывается дверью. Главная задача игроков - направить рыжего и усатого в свой угол. Начинает "охоту" самый юный игрок. Он включает таракана с обратной стороны и устанавливает его на середину игрового поля. Далее бросает кубик. Если выпадает изображение ножа, вилки или ложки, игрок должен повернуть соответствующий столовый прибор. Например, кубик показывает изображение ножа, - тогда игрок поворачивает один ножик. Если выпал вопросительный знак, игрок может повернуть любой столовый прибор по своему выбору. Нано-таракан ползает по всему игровому полю и игроку предстоит поймать его в ловушку, ловко поворачивая столовые приборы. Как только таракашка будет пойман, игрок, которому принадлежит эта ловушка, получает одну фишку. Следующий круг начинает тот, кто выиграл последнюю фишку. Игра заканчивается, как только один из игроков первым соберёт пять фишек. Можно играть и наоборот - в этом варианте надо избежать попадания таракана в ловушку. За каждое попадание игрок снова получает фишку. В этой игре участник, который первым собрал пять фишек, проигрывает. Такой досуг увлечёт и детей, и взрослых.
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