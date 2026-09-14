Описание товара Настольная игра Ravensburger Кукарача 22257

Пропади всё пропадом! На кухне завелись тараканы! Все незваные гости пойманы, но остался один - самый ловкий и шустрый. Настольная игра для детей от 5 лет предлагает заманить хитрого таракашку в ловушку. В поимке беглеца могут принять участие от двух до четырех человек, - каждому достается ловушка в одном из углов поля. Если в игре принимают участие менее четырёх игроков, западня в пустом углу закрывается дверью. Главная задача игроков - направить рыжего и усатого в свой угол. Начинает "охоту" самый юный игрок. Он включает таракана с обратной стороны и устанавливает его на середину игрового поля. Далее бросает кубик. Если выпадает изображение ножа, вилки или ложки, игрок должен повернуть соответствующий столовый прибор. Например, кубик показывает изображение ножа, - тогда игрок поворачивает один ножик. Если выпал вопросительный знак, игрок может повернуть любой столовый прибор по своему выбору. Нано-таракан ползает по всему игровому полю и игроку предстоит поймать его в ловушку, ловко поворачивая столовые приборы. Как только таракашка будет пойман, игрок, которому принадлежит эта ловушка, получает одну фишку. Следующий круг начинает тот, кто выиграл последнюю фишку. Игра заканчивается, как только один из игроков первым соберёт пять фишек. Можно играть и наоборот - в этом варианте надо избежать попадания таракана в ловушку. За каждое попадание игрок снова получает фишку. В этой игре участник, который первым собрал пять фишек, проигрывает. Такой досуг увлечёт и детей, и взрослых.