Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор XXL 22416
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Характеристики
Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор XXL 22416
Познаем мир через опыты и эксперименты! Стартовый игровой набор Гравитракс содержит более 240 предметов и конструктивных элементов - всё, что нужно для создания гоночных трасс. В игре взрослые и дети будут изучать, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. При помощи системы треков GraviTrax ты сможешь построить собственные конструкции, свободно пользуясь строительными блоками. Различные дополнительные детали позволяют увеличивать систему треков, продлевая радость игры до бесконечности! В апреле 2021 года кинетический конструктор GraviTrax от Ravensburger был признан победителем премии «Золотой Медвежонок-2020» в номинации «Лучшие игры и игрушки». Ведущие специалисты из сферы семьи и детства оценили качество, безопасность и пользу игры для детского развития. Отличный подарок для ребенка на 1 сентября, день рождения, новый год или просто так - простимулировать интерес к наукам через увлекательную игру.
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