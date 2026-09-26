Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200
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Характеристики
Описание товара Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200
Лазерный дальномер нового поколения профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Цифровой видоискатель с 8-кратным увеличением Диапазон измерения от 0,05 до 200 метров Приложение CONDTROL Smart Measure для создания фотоскетчей с размерами и построения планов помещений Поворотный 2.4’’ IPS-дисплей обеспечивает лучшую видимость на улице Длиннофокусная оптика обеспечивает стабильную работу на больших дистанциях Автоматическое распознавание откидной пятки Интеллектуальная технология Area CAM позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).
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